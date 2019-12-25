Центр будет закупать препараты для пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать центр по обеспечению граждан лекарствами. Об этом сообщается на сайте пресс-службы правительства.

Предполагается, что центр будет заниматься закупкой лекарств в рамках федеральных программ, мониторить и прогнозировать потребность в препаратах.

Центр будет закупать препараты для пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом. Также будет производиться закупка вакцин, которые входят в национальный календарь прививок.

Новый центр будет создан в течение месяца. Курировать вопрос поручено министерству здравоохранения. Его предельная численность должна быть не более 45 сотрудников.

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