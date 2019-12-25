За сутки от коронавируса в России излечился 15 331 человек.

В России зафиксировано 18 648 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 673 686 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 150. Далее идут Санкт-Петербург — 944, Московская область — 567, Нижегородская область — 391, Архангельская область — 387.

За сутки от коронавируса в России излечился 15 331 человек. За весь период — 1 251 364.

За минувшие сутки скончалось 355 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 28 828 человек.

Отмечается, что у 23,7% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Мишустин упростил порядок маркировки лекарств.

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