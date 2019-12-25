Михаил Мишустин заверил союзные страны в готовности помочь российской вакциной от коронавируса.

Российские тесты на коронавирус передали во все страны СНГ. Об этом на совещании Совета глав правительств союза сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что Москва работает над поставками вакцин от коронавируса за границу.

Хотел бы подтвердить готовность России помогать партнерам по СНГ, делиться теми достижениями, которые есть. Российские тесты для диагностики уже переданы во все государства Содружества Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава кабинета министров России рассказал, что на данный момент Москва зарегистрировала две российские вакцины от COVID-19. Мишустин заметил, что создаются условия для того, чтобы граждане страны смогли сделать себе прививку от инфекции.

Мишустин сообщил, что регионы в целом готовы к зиме.

Фото: Kremlin.ru