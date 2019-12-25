Путин отправит в отставку четырех министров

Отставки связаны с назначением данных чиновников на новые посты.

Президент России Владимир Путин сегодня отправит в отставку четырех министров. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Известно, что постов лишатся министр транспорта Евгений Дитрих, Дмитрий Кобылкин из Минприроды, министр строительства Владимир Якушев и глава Минэнерго Александр Новак.

Отставки связаны с назначением данных чиновников на новые посты. Новак может стать первым вице-премьером, Якушев — полпредом в Уральском федеральном округе. Дитрих, по сведениям источников, может стать губернатором Белгородской области.

Ранее СМИ сообщали, что Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху.

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