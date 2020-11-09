СМИ: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху

Работа новой группы будет направлена на создание новых мер после перемирия и политическое урегулирование.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров предложил Владимиру Путину создать рабочую группу по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает CNN Turk, ссылаясь на источник среди турецких дипломатов.

Телеканал отмечает, что Путин положительно оценил предложение турецкого коллеги — соответственно, переговоры по непризнанной республике в двухстороннем формате могут начаться уже в ближайшие дни. Они будут проходить вне деятельности Минской группы ОБСЕ.

Работа новой группы будет направлена на создание новых мер после перемирия и политическое урегулирование.

Ранее Париж пригрозил Анкаре санкциями за высказывания Эрдогана.

Видео: YouTube / CNN TÜRK