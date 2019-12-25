Париж пригрозил Анкаре санкциями за высказывания Эрдогана

Эрдоган уже несколько дней высказывается о насилии и ненависти.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана являются неприемлемыми. Он допустил, что они могут стать причиной наложения санкций на турецкую сторону.

Напомним, Эрдоган заявил, что во Франции ущемляются права мусульман, и посоветовал проверить психику Эммануэлю Макрону.

Дриан отметил, что Эрдоган уже несколько дней высказывается о насилии и ненависти.

За последние дни мы изменили подход к заявлениям президента Эрдогана о нас и Европе в целом. Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции

Он подчеркнул, что среди возможностей давления есть санкции.

Ранее Макрон заявил об усилении контроля на границах шенгенской зоны.

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