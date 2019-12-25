Глава Франции рассказал об увеличении угрозы террористических атак.

Эмманюэль Макрон заявил об усилении контроля на границах шенгенской зоны. Президент Франции напомнил, что в регионе возросла террористическая угроза. Об этом политик рассказал во время поездки на границу с Испанией.

Мы решили удвоить численность сил, которые развернуты на границах в рамках этого контроля: с 2400 до 4800 полицейских, жандармов, военных Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что нападения в Европе начались 29 октября. В этот день мусульмане отмечали день рождения пророка Мухаммеда. Сначала уроженец Туниса Ибрагим аль-Ауисауи набросился с ножом на людей у Нотр-Дам в Ницце. В результате теракта трое человек скончались по ранений, еще несколько - пострадали. В тот же день в Авиньоне исламист с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских. Преступника застрелили.

В Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции. Также экстремисты разорвали флаг, сняв его со здания посольства в Никосии.

Мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы после нападения с ножом в центре города.

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