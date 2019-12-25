Во Франции с 30 октября ввели общенациональный карантин

По словам Эмманюэля Макрона, он продлится до 1 декабря.

Во Франции ввели общенациональный каран c 30 октября по 1 декабря. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон во время телеобращения к нации. Политик напомнил, что новые случаи заражения коронавирусом значительно выросли из-за второй волны распространения инфекции.

Я принял решение, что необходимо с пятницы вновь ввести режим самоизоляции, который позволил остановить вирус.Поскольку мы вынесли уроки из весенних событий, этот режим самоизоляции будет адаптированным по трем показателям: школы останутся открытыми, работа может быть продолжена, в домах престарелых будут разрешены посещения Эмманюэль Макрон, президент Франции

Правительство Франции днем 29 октября подробно расскажет о плане повторного карантина в стране. Как и весной люди смогут выходить на улицы только для похода в магазин, на работу, для посещения родственника, нуждающегося в помощи и врача. Для этих нужен будут выдаваться письменные разрешения. При этом торговые площадки временно закрываются, включая общепит. Также запрещаются массовые собрания и передвижение по регионам страны.

Меркель объявила о введении карантина в Германии со 2 ноября.

Фото: Pixabay.com