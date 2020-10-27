В ЕС прокомментировали призыв Эрдогана бойкотировать товары из Франции

В Еврокомиссии считают, что Турция еще больше отделилась от ЕС.

В Евросоюзе прокомментировали призыв Реджепа Тайипа Эрдогана бойкотировать французские товары. По словам официального представителя Еврокомиссии, действия Турции еще больше отделяют Анкару от ЕС. Брифинг по данному вопросу состоялся в Брюсселе.

Существующее соглашение между Турцией и ЕС предусматривает свободный обмен товарами. Все обязательства Турции должны быть соблюдены. Призывы к бойкоту товаров одной из стран-членов ЕС противоречат духу обязательств Турции и еще больше отдаляют ее от ЕС официальный представитель Еврокомиссии

Напомним, что обострение отношений между Парижем и Анкарой произошло на фоне нападения на школьного учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин во Франции. На преподавателя напали около учебного заведения из-за того, что мужчина на уроке показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Власти страны заявили о борьбе с радикальным исламизмом. Данную политику Турция расценила как "направленную против мусульман".

МИД Ирана вызвал посла Франции за поддержку Парижем карикатур на пророка Мухаммеда.

Видео: Youtube/EU Debates | eudebates.tv