Тегеран осуждает позицию Макрона относительно публикации оскорбительных материалов против пророка Мухаммеда.

МИД Ирана вызвал посла Франции за поддержку Парижем карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщили местные журналисты из телевещательной корпорации IRIB. Во внешнеполитическом ведомстве Тегерана сочли, что власти Франции не должны поддерживать сатирические публикации против религиозных деятелей мусульман. дипломаты подчеркнули, что осуждают любые оскорбления и проявления неуважения к пророку.

Напомним, что проблема антиисламских публикаций оказалась в центре внимания в октябре 2020 года. Вечером 16 числа в городе Конфлан-Сент-Онорин около школы напали на учителя Самюэля Пати. Мужчина преподавал в учебном заведении историю и географию. На уроке, посвященном свободе слова, мужчина показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo. После этого француза нашли с перерезанным горлом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж развернет активную борьбу против радикальных исламистов.

Марин Ле Пен призвала к войне с исламизмом во Франции.

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