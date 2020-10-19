Он заявила, что исламизм это воинствующая идеология.

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение"Марин Ле Пен призвала к войне с исламизмом во Франции. Заявление она сделал в понедельник во время визита в город. Конфлан-Сент-Онорине. Там произошло убийство французского учителя Самюэля Пати.

Ле Пен считает, что исламисты хотят восстановить во Франции отношение к богохульству как к преступлению. И используют для этого казни без суда.

Что означает первую победу обскурантизма. Марин Ле Пен, лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение"

Она считает, что Франция должна вести войну с радикальном исламизмом и предлагает создать комиссию по расследованию исламистской угрозы. По мнению политика, наступило время "отвоевать демократические права у мракобесия".

Ле Пен заявила, что исламизм это воинствующая идеология, которая использует терроризм как механизм борьбы. А терроризм, по словам политика, это военный акт, который требует соответствующего законодательства.

Ранее Меланшон сообщил о проблемах с чеченским сообществом во Франции.

Видео: YouTube / AFP