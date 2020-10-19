Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение"Марин Ле Пен призвала к войне с исламизмом во Франции. Заявление она сделал в понедельник во время визита в город. Конфлан-Сент-Онорине. Там произошло убийство французского учителя Самюэля Пати.
Ле Пен считает, что исламисты хотят восстановить во Франции отношение к богохульству как к преступлению. И используют для этого казни без суда.
Что означает первую победу обскурантизма.
Марин Ле Пен, лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение"
Она считает, что Франция должна вести войну с радикальном исламизмом и предлагает создать комиссию по расследованию исламистской угрозы. По мнению политика, наступило время "отвоевать демократические права у мракобесия".
Ле Пен заявила, что исламизм это воинствующая идеология, которая использует терроризм как механизм борьбы. А терроризм, по словам политика, это военный акт, который требует соответствующего законодательства.
Ранее Меланшон сообщил о проблемах с чеченским сообществом во Франции.
Видео: YouTube / AFP
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