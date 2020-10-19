Лидер крайне левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон сообщил о проблемах с чеченским сообществом во Франции. Заявление он сделал в эфире телеканала LCI.
Политик призвал выслать из Франции выходцев из Чечни, которые занимаются "политическим исламизмом". Меланшон напомнил, что минувшем летом в городе Дижон были беспорядки, в которых принимали участие чеченцы.
Меланшон предложил по одному задерживать и высылать из страны представителей чеченской диаспоры, которые ведут исламистскую активность в социальных сетях.
Ранее Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении.
Видео: YouTube / JEAN-LUC MÉLENCHON
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