Это Минская группа ОБСЕ.

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении.

Он считает, что именно Армения повторно нарушила перемирие.

Минская группа ОБСЕ, состоящая из России, США и Франции, оказывают Армении всестороннюю поддержку с вооружением. Тайип Эрдоган, президент Турции

Он отметил, что данные страны поддерживают Армению в конфликте в Нагорном Карабахе.

Ранее мы писали, что Турция не признала воссоединение Крыма с Россией.

Видео: YouTube / euronews (Türkçe)