Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении.
Он считает, что именно Армения повторно нарушила перемирие.
Минская группа ОБСЕ, состоящая из России, США и Франции, оказывают Армении всестороннюю поддержку с вооружением.
Тайип Эрдоган, президент Турции
Он отметил, что данные страны поддерживают Армению в конфликте в Нагорном Карабахе.
Ранее мы писали, что Турция не признала воссоединение Крыма с Россией.
Видео: YouTube / euronews (Türkçe)
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