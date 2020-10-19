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Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении

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Это Минская группа ОБСЕ.

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении.

Он считает, что именно Армения повторно нарушила перемирие.

Минская группа ОБСЕ, состоящая из России, США и Франции, оказывают Армении всестороннюю поддержку с вооружением.

Тайип Эрдоган, президент Турции

Он отметил, что данные страны поддерживают Армению в конфликте в Нагорном Карабахе.

Ранее мы писали, что Турция не признала воссоединение Крыма с Россией.

Видео: YouTube / euronews (Türkçe)

 

Теги: армения, сша, франция, эрдоган
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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