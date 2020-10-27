Муфтий Чечни назвал позицию Макрона по карикатурам атакой на ислам

Он подчеркнул, что Макрон оскорбил пророка, поэтому стал врагом мусульман.

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал позицию президента Франции Эммануэля Макрона по карикатурам атакой на ислам. Заявление появилось в Instagram на странице Духовного управления мусульман республики.

Муфтий заявил, что Макрон начал "заведомо проигрышное шествие на ислам", которое обернётся новыми человеческими смертями.

Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на ислам и все мусульманское сообщество. Салах-Хаджи Межиев, муфтий Чечни

Он подчеркнул, что Макрон оскорбил пророка, поэтому стал врагом мусульман. По его мнению, президент Франции не имеет никаких нравственных устоев и ценностей и разжигает межрелигиозную и межнациональную рознь.

Ранее Эрдоган раскритиковал Макрона за высказывания об исламе.

Видео: Instagram / dumchr