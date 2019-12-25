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Эрдоган раскритиковал Макрона за высказывания об исламе
Сегодня, 15:26
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lesjasap

Эрдоган раскритиковал Макрона за высказывания об исламе

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Глава Турции напомнил об исламофобии в Европе.

Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Эмманюэля Макрона за высказывания об исламе. Президент Турции выступил с соответствующим заявлением на мероприятии, трансляция которого велась в Twitter-аккаунте телеканала TRT. Политик прокомментировал слова французского коллеги, который выступил за решительную борьбу против исламского сепаратизма. По мнению Эрдогана, Макрону следует начать лечение своих психических расстройств.

Какие проблемы у этого человека по имени Макрон с исламом и мусульманами? Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию?

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик уточнил, что Париж демонстрирует переход к политике европейского фашизма, а Макрон поднял ее на новый уровень. К исламофобии Эрдоган также отнес обыски проводимые в мечетях Берлина.

В Турции заявили, что продолжают проверку и подготовку ЗРС С-400.

Теги: ислам, реджеп тайип эрдоган, турция, франция, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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