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Убитого во Франции учителя наградят орденом Почетного легиона посмертно

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Прощание с Самюэлем Пати пройдет в среду в Сорбонне.

Жестоко убитый во Франции преподаватель истории будет награжден орденом Почетного легиона посмертно. Об этом в эфире местного телеканала BFMTV рассказал министр образования Жан-Мишель Бланкер. Чиновник уточнил, что церемония прощания с учителем состоится вечером 21 октября в Сорбонне.

Также он будет награжден орденом Академических пальм, это очень символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования

Жан-Мишель Бланкер, министр образования Франции

Напомним, что 16 октября преступник обезглавил преподавателя по имени Самюэль Пати. Мужчина лишился жизни из-за того, что на уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство произошло около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин около Парижа. Злоумышленник позже был застрелен полицией. 

По данным руководителя антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара, нападавший родился в Москве в 2002 году. Он имел чеченское происхождение. Во Франции он получил статус беженца.

Видео: Youtube/BFMTV

Теги: орден, почетный легион, самюэль пати, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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