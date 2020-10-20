Убитого во Франции учителя наградят орденом Почетного легиона посмертно

Прощание с Самюэлем Пати пройдет в среду в Сорбонне.

Жестоко убитый во Франции преподаватель истории будет награжден орденом Почетного легиона посмертно. Об этом в эфире местного телеканала BFMTV рассказал министр образования Жан-Мишель Бланкер. Чиновник уточнил, что церемония прощания с учителем состоится вечером 21 октября в Сорбонне.

Также он будет награжден орденом Академических пальм, это очень символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования Жан-Мишель Бланкер, министр образования Франции

Напомним, что 16 октября преступник обезглавил преподавателя по имени Самюэль Пати. Мужчина лишился жизни из-за того, что на уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство произошло около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин около Парижа. Злоумышленник позже был застрелен полицией.

По данным руководителя антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара, нападавший родился в Москве в 2002 году. Он имел чеченское происхождение. Во Франции он получил статус беженца.

Видео: Youtube/BFMTV