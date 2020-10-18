Очевидец зафиксировал момент, как правоохранители стоят на улице с оружием возле патрульной машины с включенным проблесковым маячком.

На видео попал момент убийства обезглавившего учителя во Франции чеченца. Запись опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель".

На видео видно, что сотрудники полиции стоят у патрульного автомобиля. Предполагается, что очевидец вел съемку из частного дома. Слышно, как полицейские громко кричат. Они требуют, чтобы преступник сдался. Затем слышится выстрел. Спустя какое-то время стрельба повторяется.

Напомним, что 16 октября в пригороде Парижа произошло убийство. Преступник подкараулил учителя колледжа, убил его и затем обезглавил. После нападения убийца опубликовал в своем аккаунте в соцсети фото отрезанной головы и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он заявил, что "казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда".

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Видео: Telegram/Военный Осведомитель