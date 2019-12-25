Пенсионеры смогут выбрать дату зачисления пенсий на счет. Те, кто решат сменить банк, через который они получают пенсионные выплаты, смогут оставить неизменной дату их доставки.
В ведомстве уточнили, что пенсионеры по-прежнему могут сами выбрать способ получения выплат.
Раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом – уже 23-го числа.
- Елена Бибикова, заместитель председателя Совфеда по социальной политике
В Минтруде посоветовали пенсионерам завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее выплаты. Как правило, на карту пенсия приходит быстрее, чем в отделения почты. Чтобы сменить способ получения пенсионных выплат, клиенту необходимо обратиться в Пенсионный фонд.
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Фото: pixabay
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