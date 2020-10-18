Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира

Изначально боксеры должны были сразиться 30 мая, но поединок отменили из-за пандемии коронавируса.

Американский боксер Теофимо Лопес одержал победу над украинским соперником Василием Ломаченко в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в легком весе.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе и длился 12 раундов. Судьи единогласно решили, что 23-летний Лопес одержал победу и стал чемпионом мира в легком весе. Счет судейских записок – 116:112, 119:109, 117:111. На момент поединка, соперник Лопеса Василий Ломаченко владел чемпионскими титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). После этой победы американец объединил все четыре пояса.

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Видео: Youtube/Top Rank Boxing