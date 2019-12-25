Он попросил не заострять внимание на национальности преступника в случае с убийством учителя в Париже.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отверг причастность Чечни к убийству во Франции. Об этом политик написал в своем Telegram.

Кадыров обвинил Францию в попытках "свалить все свои проблемы на чеченцев". Он отметил, что убийца с детства говорил и писал на французском языке. В Чечне он был всего лишь один раз. В посте указано, что "преступник не имеет национальности". Кадыров выразил соболезнования семье погибшего. При этом, он попросил не оскорблять чувства верующих и не провоцировать их.

Смею всех заверить – чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции. - Рамзан Кадыров, глава Чечни

Далее Кадыров вспомнил трагический инцидент с карикатурами сатирического издания Charlie Hebdo, в результате которого тоже погибли люди. По его мнению, подобные истории свидетельствуют о "непозволительном отношении к исламским ценностям" во Франции.

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Фото: википедия