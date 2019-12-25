Озвучено заболевание, вдвое повышающее риск смерти от коронавируса. Речь идет о больных почках. Об этом говорится в исследовании британских ученых, опубликованном в журнале Anaesthesia.
Медики обнаружили, что у 216 пациентов были хронические или вызванные инфекцией проблемы с почками. Из них 107 человек (50%) умерли. Из числа остальных 156 человек, не имеющих проблем с почками, умерли 32 человека (21%). Ученые подумали, что вероятность летального исхода связана с воздействием вируса на организм человека в целом, использованием токсичных средств при лечении COVID-19, а также "перекрытой связью" легкими и почками.
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Фото: pixabay
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