Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин организовала "конструктивный коллегиальный ужин" с главой Минздрава Украины Максимом Степановым.

Посольство США в Киеве запретило Украине покупку российской вакцины. Об этом сказано на странице дипмиссии в Facebook.

В рамках встречи они обсудили борьбу с коронавирусом и реформы в сфере здравоохранения. В посольстве считают, что Украина не должна покупать российский препарат, так как он не прошел клинические испытания.

Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность. - сказали в посольстве по итогам встречи с главой Минздрава Украины

Накануне Максим Степанов не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России при условии, что препарат будет одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Однако, спустя время, он отметил, что пока не стоит обсуждать такую возможность, пока российская вакцина находится на стадии клинических испытаний.

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Видео: Youtube/112 Украина