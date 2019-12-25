Трамп уточнил, что Соединенным Штатам завидуют такие страны, как Россия, Китай, Северная Корея и многие другие. Он отметил, что США обладает таким оружием, которого нет у других государств.

Президент США Дональд Трамп намерен установить "мир с позиции силы" с помощью нового оружия. Он считает, что страна стала самой мощной с военной точки зрения. Об этом глава государства заявил на митинге в штате Висконсин.

Американский лидер выразил надежду, что штатам никогда не придется его применять. Однако, необходимо "установить мир с позиции силы". По словам политика, именно для этого нужны мощные вооруженные силы. Ещё в середине мая Трамп говорил, что Вашингтон занимается созданием "супер-пупер-ракеты". Президент утверждал, что она станет "самой быстрой в мире", но подробностей не привел.

СМИ отмечают, что Вашингтон неоднократно заявлял, что страна отстает от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что американская сторона оказалась в этой сфере "в роли догоняющего". В 2020 году штаты удвоили затраты на разработку гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.

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