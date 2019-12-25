Уточняется, что с 00:00 18 октября (23:00 17 октября) стороны объявили гуманитарное перемирие.

Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня. Как сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны, ночью противник обстрелял окрестности города Джебраил, а также село вдоль реки Араз.

Пресс-служба военного ведомства отметила, что Армения снова напала на азербайджанскую сторону. По информации Минобороны, это было сделано из минометов и артиллерии. Кроме того, в заявлении сказано, что подразделения армии Азербайджана "предприняли адекватные ответные меры". Армия Азербайджана не понесла потерь среди личного состава.

Ранее мы сообщили, что Саркози предъявлены обвинения в создании "преступного сообщества" по делу о Ливии.

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