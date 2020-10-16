Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Бывший президент Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в создании "преступного сообщества" по делу о Ливии. Об этом сообщает французская прокуратура по финансовым преступлениям после допроса политика, который длился несколько часов.

Следствие предполагает, что в 2017 году президентская компания Саркози финансировалась Ливией. Подобное обвинение впервые выдвигается в отношении бывшего президента Франции за всю историю страны.

Однако, это уже четвертое обвинение Саркози в рамках данного дела. Также его подозревают в коррупции, хищении государственных средств, владении незаконно полученными деньгами.

По новому обвинению в создании криминального сообщества Саркози может грозить до 10 лет тюрьмы. Сам экс-президент отвергает все обвинения.

Ранее Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным.

Видео: bfmtv.com