Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным

Лидеры смотрели друг на друга, выжидая — кто же сдастся.

Бывший президент Франции Николя Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он вспоминает в мемуарах под названием "Время бурь". Книга появилась в продаже в пятницу.

Инцидент произошёл в немецком Хайлигендамме, где проходил саммит G8. Гостей угощали шоколадом. Путину и Саркози угощение пришлось по вкусу. В какой-то момент на тарелке осталась одна плитка шоколада, к которой тянулись оба лидера в один момент.

Сложилась забавная ситуация, все наблюдали за маневром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Николя Саркози, бывший президент Франции

По его словам, лидеры смотрели друг на друга, выжидая — кто же сдастся. Потом все рассмеялись и отодвинули тарелку с шоколадом, так как решили, что в такой ситуации не может быть проигравших.

Ранее Путин рассказал Совбезу об итогах разговора с Трампом.