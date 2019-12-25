Путин рассказал Совбезу об итогах разговора с Трампом

В ходе совещания были затронуты и вопросы старта международного авиасообщения с 1 августа.

Президент России Владимир Путин рассказал Совету безопасности об итогах телефонного разговора с Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Путин обсудил с членами Совбеза обстановку на границе Азербайджана и Армении. Президент назвал её довольно чувствительной.

В ходе совещания были затронуты и вопросы старта международного авиасообщения с 1 августа.

Ранее Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса.

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