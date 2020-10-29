Меркель объявила о введении карантина в Германии со 2 ноября

В стране закрываются кафе, театры, отели, спортивные центры и другие заведения.

Ангела Меркель объявила о введении ограниченного карантина в Германии со 2 ноября. Об этом канцлер сообщила по результатам совещания с главами федеральных земель. По мнению политика, ФРГ следует общенационально напрячь силы еще раз для того, чтобы в декабре иметь возможность оживить социальную жизнь.

Мы приняли решение о сокращении личных контактов. Это означает, что пребывание вне дома разрешено со 2 ноября только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально это десять человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко Ангела Меркель, канцлер Германии

В Германии также на время карантина запрещается работа театров, кино, фитнес-центров и спортивных залов, публичных домов, салонов красоты, отелей, учреждений общепита. Разрешается обслуживание клиентов на вынос. В случае необходимости ограничения будут скорректированы. Школы и детские сады могут работать при "улучшенных гигиенических требованиях". Ангела Меркель заметила, что богослужения будут продолжаться при условии соблюдения требований карантина.

Меркель предрекла Германии "тяжелые месяцы" из-за пандемии.

Видео: YT / AFP News