В ФРГ призвали не выходить из дома без необходимости и не принимать участие в массовых мероприятиях.

Ангела Меркель предрекла Германии "тяжелые месяцы" из-за пандемии коронавируса. Об этом канцлер ФРг сообщила в традиционном видеообращении народу. По словам политика, COVID-19 по стране распространяется быстрыми темпами. Динамика говорит о более высоких показателях, чем те, что были в начале 2020 года.

Сейчас мы находимся в очень серьезной фазе пандемии коронавируса. Количество новых случаев заражения увеличивается не по дням, а по часам. Пандемия снова быстро распространяется, быстрее, чем в начале более полугода назад Ангела Меркель, канцлер Германии

Политик добавила, что завершилось сравнительно расслабленное лето, которое теперь сменится тяжелыми осенними и зимними месяцами. Она добавила, что правительство ФРГ и граждане страны сами могут решить в ближайшие недели, каким будет Рождество. Меркель призвала немцев отказаться от поездок и участия в массовых мероприятиях.

Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент.

Видео: YT / Bundesregierung