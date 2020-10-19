Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент

Он считает важным высказать осуждение фактов использования химического оружия в XXI веке.

Российский политик Алексей Навальный сожалеет, что президент США Дональд Трамп не осудил произошедший с ним инцидент. Заявление он сделал во время интервью американскому каналу CBS.

Навальный вспомнил, что произошедшее с ним осудили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Я заметил, что этого не сделал. Я думаю, что это исключительно важно. Алексей Навальный, политик

Он отметил, что считает важным высказать осуждение фактов использования химического оружия в XXI веке.

Навальный призвал Трампа осудить то, что произошло с ним 20 августа.

Ранее The Guardian назвала организаторов инцидента с Навальным и их мотивы.

Видео: Youtube/60 Minutes