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Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент

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Он считает важным высказать осуждение фактов использования химического оружия в XXI веке.

Российский политик Алексей Навальный сожалеет, что президент США Дональд Трамп не осудил произошедший с ним инцидент. Заявление он сделал во время интервью американскому каналу CBS.

Навальный вспомнил, что произошедшее с ним осудили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. 

Я заметил, что этого не сделал. Я думаю, что это исключительно важно.

Алексей Навальный, политик

Он отметил, что считает важным высказать осуждение фактов использования химического оружия в XXI веке.

Навальный призвал Трампа осудить то, что произошло с ним 20 августа.

Ранее The Guardian назвала организаторов инцидента с Навальным и их мотивы.

Видео: Youtube/60 Minutes

Теги: навальный, отравление навального, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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