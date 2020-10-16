The Guardian назвала организаторов инцидента с Навальным и их мотивы

Навального не хотели убивать.

Издание The Guardian назвало организаторов инцидента с российским политиком Алексеем Навальным и их мотивы. Газета ссылается на собственные источники в Великобритании, Германии и Франции.

Они пришли к выводу, что за отравлением Навального стоит Вторая служба ФСБ. По их словам, именно из-за этого в санкционном списке по поводу отравления оппозиционера появился директор ФСБ Александр Бортников.

Отмечается, что целью операции было не убийство Навального. Спецслужбы хотели, чтобы он покинул территорию России.

Ранее мы писали, что Навальный проходит реабилитацию на курорте в Германии.

Фото: Instagram / navalny

Видео: YT / вДудь