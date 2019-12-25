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Навальный проходит реабилитацию на курорте в Германии
Сегодня, 16:40
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matveyvn

Навальный проходит реабилитацию на курорте в Германии

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В городе находится много полицейских.

Российский политик Алексей Навальный проходит реабилитацию на курорте Ибах в Германии. Он находится в природном парке Южный Шварцвальд. Об этом сообщает радио SWR.

Местные жители и журналисты обратили внимание на то, что в городе находится много полицейских. Они рассказали, что в связи с заданием занимаются охраной некой персоны, для которой объявлены повышенные требования безопасности.

При этом сообщается, что жители видели Навального отдыхающим на данном курорте.

Ранее ЕС утвердил санкции в отношении шести россиян из-за ситуации с Навальным.

Фото: Instagram / navalny

Теги: германия, навальный, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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