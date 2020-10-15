ЕС утвердил санкции в отношении шести россиян из-за ситуации с Навальным

Под европейские санкции попали директор ФСБ Александр Бортников.

Евросоюз утвердил санкции в отношении шести россиян из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под ограничения также попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий, в котором предположительно разрабатывался "Новичок" во времена СССР.

Под европейские санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Ранее NYT назвала фамилии из списка санкций по делу Навального.

Видео: YouTube / phoenix