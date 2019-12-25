NYT назвала фамилии из списка санкций по делу Навального

Там есть директор ФСБ Александр Бортников.

Газета New York Times назвала фамилии из списка санкций по делу Алексея Навального. Однако официальных подтверждений данной информации пока нет.

Отмечается, что в санкционный список Евросоюза могут попасть заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, полномочный представитель президента в Сибирском округе Сергей Меняйло и начальник управления внутренней политики Кремля Андрея Ярина. Также в санкционный список попали два заместителя министра обороны.

Ранее мы писали, что постпреды Евросоюза согласовали санкции против 6 человек по делу Навального. Официально фамилии попавших под санкции опубликуют в четверг в официальном журнале Евросоюза. Фигурнатам на год запретят въезжать в ЕС, их финансовые счета при обнаружении будут заморожены.

Фото: pixabay.com