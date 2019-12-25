Постпреды Евросоюза согласовали санкции против 6 человек по делу Навального

Радио "Свободная Европа" пишет, что в перечне значатся шесть человек и одна организация.

Постпреды Евросоюза согласовали санкции против 6 человек по делу Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в Брюсселе.

Отмечается, что список сократили с раннее предполагаемых девяти человек, как предлагали ФРГ и Франция, до пяти. При этом "Интерфакс" со ссылкой на радио "Свободная Европа" пишет, что в перечне значатся шесть человек и одна организация.

Фамилии попавших под санкции опубликуют в четверг в официальном журнале Евросоюза. Фигурнатам на год запретят въезжать в ЕС, их финансовые счета при обнаружении будут заморожены.

При этом санкции могут быть продлены, если Европейский суд юстиции не признает их необоснованными.

Ранее Маас назвал условие для восстановления доверия в отношениях с Россией.

Фото: pixabay.com