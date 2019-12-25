Он отметил, что РФ сама может выбрать вектор для международных взаимоотношений.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал условие для восстановления доверия в отношениях с Россией. По его словам, РФ должна уважать и соблюдать основополагающие международные правила — это верховенство права, демократия, права человека. Об этом пишут "РИА Новости".

Он заявил, что следует принимать "миропорядок, при котором действуют правила, а не право сильнейшего". Глава МИД ФРГ считает, что эти принципы помогут странам мирно сосуществовать.

Россия должна решить, какие взаимоотношения она хочет иметь с нами и со своими западными соседями в Европе. Хайко Маас, глава МИД РФ

Он отметил, что Россия сама может выбрать вектор для международных взаимоотношений.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции против Лукашенко.

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