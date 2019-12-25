Министры иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции против Лукашенко

Министры иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции против Александра Лукашенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники, которые присутствовали на встрече в Люксембурге.
Подчёркивается, что на эту меру страны союза пойдут, если ситуация в Белоруссии не станет лучше.
Ввести санкции против Лукашенко призвал глава немецкого МИДа Хайко Маас.
Официально позиция по включению Лукашенко в санкционный список будет представлена на саммите Евросоюза 15-16 октября. Позже будет подготовлен так называемый чёрный список.
Ранее мы писали, что после встречи с Лукашенко двоих арестованных оппозиционеров отпустили из СИЗО.
Фото: pixabay.com
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