После встречи с Лукашенко двоих арестованных оппозиционеров отпустили из СИЗО

Разговор с Лукашенко в СИЗО длился около пяти часов.

После встречи с Александром Лукашенко с политическими заключёнными в СИЗО КГБ двоих арестованных оппозиционеров отпустили из следственного изолятора. Им изменили меру пресечения, сообщает телеканал "Беларусь 1".

Из изолятора отпустили политолога Юрия Воскресенского и директора компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича. Факт выхода из СИЗО они подтвердили сами — при этом неизвестно, на какую меру пресечения им заменили арест.

Власть готова к диалогу не только на словах, но и на деле. Юрий Вознесенский, политолог

Он рассказал, что разговор с Лукашенко в СИЗО длился около пяти часов. Политолог назвал его конструктивным, хоть иногда он и происходил на повышенных тонах. Вознесенский заявил, что ему предложили разработать альтернативный проект поправок в Конституцию, а также подготовить подходы освобождения граждан, которые "оказались не так общественно опасны для страны, как казались на первом этапе".

Ранее Лукашенко провел встречу с оппозиционерами в СИЗО КГБ.

Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира