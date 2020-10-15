Германия вступила в "решающую фазу осени".

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об угрозе второй волны для германской экономики. По её словам, пандемию нужно срочно взять под контроль. Мнением она поделилась на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи с премьер-министрами федеральных земель.

Меркель считает — если вторая волна коронавируса будет такой же серьёзной, как первая, то ФРГ может не справится.

Канцлер подчеркнула, что сейчас Германия вступила в "решающую фазу осени", поэтому граждане должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры — носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Светлана Тихановская встретилась с Ангелой Меркель.

Видео: YouTube / OE24.TV