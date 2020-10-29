Среди трех погибших был священник.

Мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы после нападения с ножом в центре города. Заявление главы города Кристиана Эстрози транслировал местный телеканал BFM. Чиновник отметил, что все локации будут помещены под видеонаблюдение после произошедшей трагедии около собора Нотр-Дам. В ближайшее время место инцидента посетит глава Франции Эмманюэль Макрон.

Я распорядился поддерживать контакт со священнослужителями и другими религиозными деятелями нашего города, чтобы за всеми церквями города было организовано видеонаблюдение и они были закрыты, как и другие места отправления культа Кристиан Эстрози, мэр Ниццы

Напомним, что преступника, атаковавшего людей, задержали. Полиции пришлось выстрелить в него около шести-семи раз. Известно о трех жертвах трагедии. Одной из них стал священник. По мнению Эстрози, нападавший использовал тот же метод, что и убийца французского школьного учителя Самюэля Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин. В Ницце нападающий кричал "Аллах акбар".

Убитого во Франции учителя наградят орденом Почетного легиона посмертно.