Корабли НАТО зашли в Черное море

Корабли Североатлантического военного альянса зашли в Черное море. Об этом рассказали представители Национального центра управления обороной РФ. Силы Черноморского флота непрерывно отслеживают местоположение иностранных кораблей в регионе.
Силы и средства Черноморского флота приступили к непрерывному слежению за действиями группы минно-тральных сил объединенных ВМС НАТО, зашедшей в акваторию Черного моря 29 октября
сообщение российских военных
Известно, что в акваторию Черного моря зашло транспортное судно "Алиакмон" ВМС Греции, тральщик "Дуэро" ВМС Испании, тральщик "Алгеро" ВМС Италии и искатель мин "Орион" ВМС Франции.
Минобороны показало видео пуска новой противоракеты.
Фото: Pixabay.com
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