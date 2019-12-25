Корабли НАТО зашли в Черное море

В акватории Черного моря находятся суда из Греции, Франции, Италии и Испании.

Корабли Североатлантического военного альянса зашли в Черное море. Об этом рассказали представители Национального центра управления обороной РФ. Силы Черноморского флота непрерывно отслеживают местоположение иностранных кораблей в регионе.

Силы и средства Черноморского флота приступили к непрерывному слежению за действиями группы минно-тральных сил объединенных ВМС НАТО, зашедшей в акваторию Черного моря 29 октября сообщение российских военных

Известно, что в акваторию Черного моря зашло транспортное судно "Алиакмон" ВМС Греции, тральщик "Дуэро" ВМС Испании, тральщик "Алгеро" ВМС Италии и искатель мин "Орион" ВМС Франции.

Минобороны показало видео пуска новой противоракеты.

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