В США добиваются от НАТО удержания Турции "на Западе"

Кларе Купер рассказал, что Анкара совершает провокационные действия в мире.

В США заявили, что добиваются от всех членов НАТО, чтобы они удерживали Турцию "на Западе". Об этом во время интернет-брифинга сообщил помощник государственного секретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер. Чиновник отметил, что Вашингтон не удовлетворен определенными решениями со стороны Анкары, создающие "вызовы" для сохранения трансатлантического единства.

Всем странам - членам НАТО надлежит удерживать Турцию на Западе. Мы работаем, чтобы гарантировать, что Турция останется на Западе. Это важно не только США, но и всему Североатлантическому альянсу Кларк Купер, помощник госсекретаря США

В Госдепартаменте заметили, что провокационное поведение Турции фиксируется США в Восточном Средиземноморье, Черном море, а также в рамках НАТО в целом. В последнем случае имеются в виду отдельные шаги Анкары, касающиеся стран-союзников - Болгарии и Румынии.

В США не видят возможности решить с Турцией вопрос по С-400.

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