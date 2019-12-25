В США не видят возможности решить с Турцией вопрос по С-400

Кларк Купер

В США заявили, что не видят возможности техническим путем решить с Турцией вопрос по закупленным Анкарой С-400. Об этом во время интернет-брифинга рассказал помощник государственного секретаря по военно-политическим делам Кларк Купер. Эксперт уточнил, что Вашингтон не сможет снять возражения против наличия у Турции российских ЗРК.

У нас были эти разговоры….И мы не добились урегулирования с ними...Перед Турцией был поставлен ряд вариантов и благоприятных возможностей, чтобы она отвечала тем своим требованиям, которые сформулировала в плане обеспечения своей противовоздушной обороны Кларк Купер, помощник госсекретаря США

В Госдепартаменте добавили, что США и НАТО не будут отрицать необходимость в удовлетворении воздушной обороны. Однако Турция не выполнило требование Вашингтона отказаться от закупки российской военной техники. Это подтолкнуло Пентагон к исключению Анкары из программы по поставкам истребителей F-35.

В Госдепе США прокомментировали пуск российской ракеты "Циркон".

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