Минобороны показало видео пуска новой противоракеты

Минобороны России показало видео пуска новой противоракеты. Ролик размещен на YouTube-канале. Известно, что военные тестировали использование новой ракеты для противовоздушной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Испытания продемонстрированы с нескольких ракурсов.
Сначала показана движущаяся колонна боевой техники. За кадрами с автомобилями идет процесс загрузки ракеты в шахту системы. После этого боеголовка резко взмывает в небо и начинает двигаться по заданной траектории полета, близкой к горизонтальной. Военные отметили, что зрителю доступен только начальный участок полета оружия.
Напомним, что ранее Минобороны подтвердило успешный запуск ракеты со всеми заявленными характеристиками.
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Видео: YouTube / Минобороны России
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