Минобороны показало видео пуска новой противоракеты

Испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Минобороны России показало видео пуска новой противоракеты. Ролик размещен на YouTube-канале. Известно, что военные тестировали использование новой ракеты для противовоздушной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Испытания продемонстрированы с нескольких ракурсов.

Сначала показана движущаяся колонна боевой техники. За кадрами с автомобилями идет процесс загрузки ракеты в шахту системы. После этого боеголовка резко взмывает в небо и начинает двигаться по заданной траектории полета, близкой к горизонтальной. Военные отметили, что зрителю доступен только начальный участок полета оружия.

Напомним, что ранее Минобороны подтвердило успешный запуск ракеты со всеми заявленными характеристиками.

Шойгу оценил обстановку на границе Союзного государства с НАТО.

Видео: YouTube / Минобороны России