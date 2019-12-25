Шойгу оценил обстановку на границе Союзного государства с НАТО

Российские военные провели заседание с коллегами из Белоруссии.

Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на границе Союзного государства с НАТО. Об этом министр обороны России рассказал на заседании коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии, проходящем в режиме видеосвязи. По мнению чиновника, ситуация остается неспокойной, а обеспечение безопасности региона по-прежнем является приоритетом для ведомства.

По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие Сергей Шойгу, министр обороны России

Чиновник заметил, что Союзное государство столкнулось с новыми вызовами и угрозами. В первую очередь Шойгу назвал действия со стороны международных террористов.

Шойгу заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в армии.

Фото: Минобороны России