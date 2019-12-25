В России продолжается осенний призыв в армию.

Сергей Шойгу призвал военачальников уделить внимание противодействию COVID-19. Об этом глава Минобороны России заявил в рамках селекторного совещания. Чиновник уточнил, что внимание данной проблеме следует уделить на фоне продолжающегося осеннего призыва.

Перед нами стоит задача - сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала. Поручаю командующим войсками военных округов, Северным флотом и руководителям органов военного управления держать на особом контроле работу по противодействию COVID-19 с тем, чтобы избежать увеличения числа заражений личного состава Сергей Шойгу, министр обороны России

Министр напомнил, что в рамках призыва на службу будут направлены 128 тысяч человек. В неблагоприятных эпидемиологических условиях призыв ведется с соблюдением всех профилактических мер, которые были проверены в рамках весеннего призыва.

Шойгу обсудил с министром обороны Турции стабилизацию обстановки в Карабахе.

Фото: Минобороны России