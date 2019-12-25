Сергей Шойгу призвал военачальников уделить внимание противодействию COVID-19. Об этом глава Минобороны России заявил в рамках селекторного совещания. Чиновник уточнил, что внимание данной проблеме следует уделить на фоне продолжающегося осеннего призыва.
Перед нами стоит задача - сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала. Поручаю командующим войсками военных округов, Северным флотом и руководителям органов военного управления держать на особом контроле работу по противодействию COVID-19 с тем, чтобы избежать увеличения числа заражений личного состава
Сергей Шойгу, министр обороны России
Министр напомнил, что в рамках призыва на службу будут направлены 128 тысяч человек. В неблагоприятных эпидемиологических условиях призыв ведется с соблюдением всех профилактических мер, которые были проверены в рамках весеннего призыва.
Шойгу обсудил с министром обороны Турции стабилизацию обстановки в Карабахе.
Фото: Минобороны России
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