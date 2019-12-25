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Шойгу заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в армии
Сегодня, 11:08
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lesjasap

Шойгу заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в армии

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В Минобороны рассказали о профилактике заноса инфекции в воинские части.

Сергей Шойгу заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в армии. Об этом министр обороны России рассказал во время селекторного совещания. Чиновник уточнил, что все прибывшие призывники обследуются на предмет признаков инфицирования. В воинских частях созданы запасы медицинских масок и ПЦР-тестов, а также функционируют 33 лаборатории для исследований.

Строгое выполнение комплекса мероприятий позволяет контролировать санитарную обстановку в войсках, а также существенно снизить уровень сезонной заболеваемости

Сергей Шойгу, министр обороны России

Министр напомнил, что при "малейших простудных симптомах" людей переводят в карантин. При этом помещения ежедневно проходят дезинфекцию. регулярно проводится тестирование на коронавируса даже среди тех, кто не имеет симптомов заражения.

Шойгу призвал военачальников уделить внимание противодействию COVID-19.

Фото: Минобороны России
 

Теги: армия, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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