Призывники Петербурга сдают тесты на коронавирус

Анализы направляются в центр тканей и крови Военно-медицинской академии.

Во вторник, 20 октября, стало известно, что петербургские новобранцы пришли в сборный пункт, откуда отправятся в военные части. В пункте призывники сдают тест на коронавирус.

Специалисты берут кровь, а затем отправляют ее на анализ в центр тканей и крови Военно-медицинской академии. В случае обнаружения в крови иммуноглобулина G ставится пометка, что молодой человек уже перенес инфекцию. Если иммуноглобулин M, то заболевание находится в активной стадии. Призывника отправляют на лечения, а тех, кто находился с ним в транспорте, изолируют. Призывников отправляют по месту службы после двух отрицательных тестов.

Полученные данные отправляются в поликлинику по месту жительства.

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