С пятницы с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника граждане также обязаны находится дома.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел комендантский час и другие ограничения в Турции в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

В будние дни вводится ограничение на выход на улицу с 21:00 до 05:00. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Он отметил, что с пятницы с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника граждане также обязаны находится дома.

В Турции также введут ограничения на количество людей в продуктовых магазинах и ТЦ. На входе граждане должны будут предоставить QR-код, которые также называют "кодами здоровья".

Эрдоган обратился к нации, призвал отказаться от походов в гости и празднования Нового года.

Ранее Bloomberg сообщил о том, что Турция планирует налаживать отношения с США из-за разногласий с Россией.

Видео: YouTube / TV100