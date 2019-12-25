Для изменения внешней политика Анкары есть несколько причин.

Bloomberg: Турция планирует налаживать отношения с США из-за разногласий с Россией. В СМИ рассказали о том, что Анкара хочет сблизиться с Североатлантическим альянсом за счет отношений с новой администрацией Джо Байдена.

Источники информационного агентства рассказали, что Реджеп Тайип Эрдоган и высокопоставленные чиновники пересматривают внешнюю политику Турции. Одним из ключевых факторов для этого процесса, по мнению журналистов, являются опасения возможного введения против Анкары односторонних рестрикций со стороны стран Евросоюза. Ранее Европарламент принял резолюцию, по которой страны-участницы ЕС призываются к вводу ограничений против Турции из-за ее поведения в Средиземном море.

Также Bloomberg указал на "усиление разногласий" Анкары с Москвой по ситуации в Сирии и Ливии. В СМИ считают, что интересы государств в регионе расходятся после того, как Турция поддержала Азербайджан и "вторглась на задний двор России на Кавказе".

Камала Харрис заявила о готовности к контактам с республиканцами.

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